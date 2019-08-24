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Vali Cüneyt Epcim, İl Encümen Kurulu toplantısına katıldı

İl Özel İdaresi Encümen Kurulu Vali Cüneyt Epcim başkanlığında toplandı.


İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıya encümen üyeleri Barış Bayram, Sinan Birgül, Hüseyin Efe, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Genel Sekreter Yardımcıları Ensar Yerlikaya ve Abdulhamit Silsüpür ile ilgili birim amirleri katıldı.


Vali Epcim, toplantı açılışında il özel idarelerinin önemli hizmetler yaptığını ifade ederek iş yüklerinin de bu doğrultuda ağır olduğunu söyledi. Toplantıların çözüm bekleyen konuların ele alınması bakımından önemine işaret eden Vali Epcim, encümen kurulu üyelerine teşekkür etti.


Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

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