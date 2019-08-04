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Vali Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresi çalışmaları hakkında brifing aldı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Özel İdaresi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.


Vali Epcim, Bayburt İl Özel İdaresi'ne gelişinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Genel Sekreter Yardımcıları Ensar Yerlikaya ve Albdulhamit Silsüpür tarafından karşılandı. Buranın ardından İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda kurum yöneticileriyle bir araya gelen Vali Epcim, yatırımlar hakkında brifing aldı.


Vali Epcim toplantı öncesi yaptığı açıklamada Özel İdarelerin en önemli hizmet kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Özel İdarelerin ortaya koyduğu performansın kalkınma ve gelişime önemli katkılar sunacağını kaydeden Vali Epcim, toplantıda ulaşım, altyapı, imar ve ilgili konularda katılımcılarla bilgi alışverişinde bulundu.


Toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Genel Sekreter Yardımcıları Ensar Yerlikaya ile Abdulhamit Silsüpür ve kurum yöneticileri katıldı.

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