Vali Cüneyt Epcim tren yolu tartışmalarına açıklık getirdi

Erzincan ve Trabzon arasında yapılacak olan demiryolu hattının Bayburt'tan geçmeyeceği tartışmalarına açıklık getiren Vali Epcim, güzergâhın Bayburt'tan Gümüşhane'ye kaydırıldığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Sonu Meclis Toplantısı'nda Vali Cüneyt Epcim, Erzincan ve Trabzon arasında yapılacak olan demiryolu hattının Bayburt'tan geçmeyeceği tartışmalarına açıklık getirdi. Vali Epcim, güzergâhın Bayburt'tan Gümüşhane'ye kaydırıldığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Epcim, “Hızlı tren mevzusunda geç kaldığımız bir konu yok. İhalesinin yapıldığı söylemleri kesinlikle gerçek değil. Devlet Demiryolları Stratejik Planı'na baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Ayrıca Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle de bir görüşme yaptım. Bizler stratejik plana uygun bir şekilde çalışma yürüteceğiz diyorlar. Bunun anlamı Doğu - Batı aksı bitmeden Kuzey - Güney aksına her hangi bir ihale yapılması söz konusu değil. Yani Erzincan üzerinden Trabzon'a ya da Rize'ye bağlanacak hızlı tren konusunda her hangi bir ihale yapmadığımız gibi çok yakın bir zamanda bir ihale yapılması da gündemde değil.” dedi.

“Hızlı tren projesinde şu an Sivas hattı bile çalışır durumda değil”

Projenin çevre ve yakın illerdeki tren yolu projelerinden bağımsız olarak ele alınmasının mümkün olmadığına işaret eden Vali Epcim, “Kuzey - Güney hattında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara şu an itibariyle başlanılmamış vaziyette. Sadece şunu ifade edebiliriz. Hızlı tren projesinde şu an Sivas hattı bile çalışır durumda değil. Sivas'tan sonra Erzincan, Erzurum hatlarına gelecek. Erzurum'dan Kars'a bağlanacak. Yani bunun anlamı çok kısa bir zamanda yapılacak her hangi bir ihale söz konusu değil. Buna ilişkin bizden önce de çeşitli girişimler olmuş. Bundan sonra da girişimler olacaktır. Eminim ki Bayburt bu hususta değerlendirilecektir. Tabi ki bundan Bayburt da, diğer iller de yararlanacaktır.” diye konuştu.

“Köylerde gerçekleştirilen çalışmalar gelecek adına umut verici”

KÖYDES projesi yatırımları hakkında konuşan Vali Epci, “İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi yatırımları kapsamında Bayburt'ta önemli ilerlemeler sağlandı. Köylerde gerçekleştirilen çalışmaların gelecek adına umut verici durumdadır. Tabi ki ihtiyaçlar sınırsız fakat gelinen noktayı da hiçbir şekilde küçümsememek gerekir. Neredeyse asfaltsız yolu kalmayan bir Bayburt ile karşılaştık. Köylerimizin önemli ölçüde kanalizasyon ve içme suyu problemlerinin çözüldüğünü müşahede ettik.” şeklinde konuştu.

“Köy içlerine 25 km asfalt çalışması yapıldığını gördük”

İçme suyu konuşunda yaşanan küçük çaplı problemler için çeşitli çözüm yolları üzerinde durulduğunu ifade eden Vali Epcim, “İnşallah köy altyapılarımızı çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bugün itibariyle bakıldığında yıl içerisinde köy içlerinde 25 kilometrelik asfalt çalışması yapıldığını gördük. Tabi ki yeterli değil. Fakat bunu Cumhuriyet tarihinin en zor bütçe dönemlerinin birinde gerçekleştirdik. Bunun önemini özellikle görmek gerekir. Bu şartlarda bunlar yapılıyorsa bundan sonraki yıllarda çok daha fazlasını yapabileceğimizi söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Bayburt'a Cumhurbaşkanımızın çok olumlu bakışı var”

Bayburt'a hükümetin ve Cumhurbaşkanının olumlu bir bakışı olduğunu belirten Epcim, “Türkiye'nin en büyük yatırım projeleri bu bölgede. Nüfusumuza orantılandığımızda, yatırıma yönelik kaynakların oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Vauk Dağı Tüneli, Salmankaş Tüneli, Bayburt - Gümüşhane Havalimanı gibi Türkiye'nin en büyük projeleri bu bölgede sürdürülüyor. Bunu çok önemli buluyoruz. Hükümetimizin bölgemize, insanımıza özellikle Bayburt'un milli ve manevi değerlerine bağlı insanlarına bakışı hep olumlu olmuştur. Bundan sonra da olumlu olacaktır” diye

konuştu.

Vali Epcim'in değerlendirmelerinin ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantı katılımcıların talep ve şikâyetlerini aktarmalarının ardından sona erdi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Remzi Demir, İl Genel Meclis Başkan Vekili Birol Keskinoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu, KHGB Müdürü Erkan Karakoyun, kamu kurumlarının amirleri ve köy muhtarları katıldı.