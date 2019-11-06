Vali Cüneyt Epcim, “Tüm vatandaşlarımızı fidan dikmeye davet ediyorum”

Orman varlığının artırılması ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen Geleceğe Nefes Ol kampanyasında Bayburt 72 bin fidan sahiplendi.

Katılımcı sayısının anlık güncellendiği web adresinde yer alan bilgilere göre Bayburt için hedeflenen 70 bin fidan sayısı vatandaşların yoğun ilgisi sayesinde 72 bine ulaştı. Sahiplenilen fidanlar Orman Genel Müdürlüğü ve 81 ilin Valilikleri koordinesinde ülke çapında eş zamanlı gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğiyle toprakla buluşturulacak.

Bayburt'taki etkinlikler Merkez'e bağlı Kavacık Köyü'nde gerçekleştirilecek. Vali Cüneyt Epcim, etkinlikte kendisi ve ailesi adına sahiplendiği fidanların dikimini yapacak. Etkinliklerin gerçekleştirileceği 2023 noktadan biri olan Kavacık Köyü'ne vatandaşların ulaşımı için Bayburt Belediyesi tarafından otobüs seferleri düzenlenecek. Bayburt'ta Kavacık Köyü'nün yanı sıra Demirözü İlçesi ile Mutlu, Taht, Çatıksu, Dağtarla köyleri ve Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi'ni içerisine alan altı noktada daha fidan dikimi yapılacak.

Ülke genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak etkinlik 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de başlayacak ve üç saat sürecek. Yoğun katılım olması beklenen etkinlikle Türkiye bu alanda bir Dünya Rekoru denemesi de gerçekleştirmiş olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere yola çıktıklarını söyledi. Kampanyaya yoğun ilgi göstererek 72 bin fidan sahiplenen Bayburtlulara teşekkür eden Vali Epcim, hedeflenen rakamın üzerine çıkılmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Kavacık Köyü'ndeki etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Vali Epcim, “Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Nefes Ol Kampanyası ile hem daha yeşil bir Türkiye hem de daha yeşil bir Bayburt idealiyle ilk fidanlarımızı dikeceğiz. Bayburt'ta bu kapsamda 120 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak ilimiz genelinde 7 ayrı noktada gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğiyle ilimizin orman varlığını artırma çabalarına önemli katkı sağlanacağına inanıyorum. Bu sayede gelecek nesillere de güzel bir miras bırakmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı dikili bir ağaçları olması noktasında güzel bir sonuç getirecek etkinliğe katılmaya davet ediyorum.” diye konuştu.