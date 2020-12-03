Vali Cüneyt Epcim'e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada Vali Epcim, Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları öğrencilerini ağırladı. Pandemi tedbirleri nedeniyle her yıl düzenlenen etkinliklerin bu yıl zorunlu olarak gerçekleştirilemediğini belirten Vali Epcim, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Epcim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelliler konusundaki farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ederek ziyaret dolayısıyla memnuniyetini belirtti.

Vali Epcim'e çalışmalarına ilişkin bilgi veren kurum yöneticisi Serhat Kılıç ise misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini bildirdi.

Öğrencilere ziyaretleri anısına çeşitli hediyeler takdim eden Vali Epcim, hatıra fotoğrafı çektirdi.