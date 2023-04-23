Vali Epcim: “23 Nisan, Türk milletinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yansıtıldığı özel bir gündür”

Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin ilan edildiği büyük bir günün 103.yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk milletinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yansıtıldığı özel bir gündür.

Bugünü, çocuklarımızın geleceği için bir fırsat olarak görmeliyiz. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir geleceğe sahip olmaları, ülkemizin refahı ve kalkınması için büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, biz yetişkinler olarak, onların eğitimine ve sağlığına büyük önem vermeli, onların geleceğine yatırım yapmalıyız.

Aynı zamanda, bugün ulusal birlik ve beraberliğimizin de en güzel örneklerinden biridir. Bu bayram, ülkemizin farklı coğrafyalarında yaşayan tüm vatandaşlarımızı birleştiren ortak değerleri ve geleceğe dair umutları ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle, bu özel günde, birbirimize daha da kenetlenmeli, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ile hareket etmeliyiz.

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu süreçte, çocuklarımızın umutlarına ve geleceklerine olan inancımızı kaybetmeden, onların güvenli bir ortamda büyümelerine olanak sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Ancak, bu zorlu sürecin üstesinden yalnızca birlik ve beraberlik içinde gelebiliriz.

Son olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan sevgisini ve onların eğitimine verdiği önemi de hatırlamak istiyorum. Atatürk'ün "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir." sözü, çocuklarımıza olan inancımızın en güzel ifadesidir. Bu nedenle, çocuklarımızın eğitimine ve sağlığına verdiğimiz önemi her zaman sürdürmeliyiz.

Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bu bayramın ülkemiz ve dünya çocuklarına mutluluklar getirmesi temennisiyle kalpleri kadar saf, temiz, sevgi, iyilik ve başarılarla dolu yarınlar diliyorum."