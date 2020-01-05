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Vali Epcim Aşağıkışlak ve Söğütlü köylerini ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim köy ziyaretleri kapsamında Aşağıkışlak ve Söğütlü köylerini ziyaret ederek bilgiler aldı.


Vali Cüneyt Epcim merkeze bağlı Aşağıkışlak ve Söğütlü köylerine ziyarette bulundu. Köy konaklarında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Epcim, köy sakinleriyle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Köy muhtarlarından köylerin sorunları ve talepleri doğrultusunda bilgiler alan Vali Epcim, eksiklerin giderilmesi konusunda talimatlar verdi. Vali Cüneyt Epcim, “Köy ziyaretlerimize devam ediyoruz. Köylerde ki eksikleri yerinde görmek adına muhtarlarımızdan köylerle ilgili bilgiler alıyoruz. Köy ziyaretlerimiz zaman zaman devam edecek. İlgi ve alakalarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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