İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Epcim, başkentte bir dizi ziyaretlerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, başkent Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, başkent Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.


AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta devam eden projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak yapımı planlanan projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.


Vali Epcim daha sonra Milletvekili Fetani Battal ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyaret etti.


Ziyarette, Bayburt'ta devam eden yatırım ve projelerin durumu değerlendirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.