Vali Epcim, BTSO Ekim ayı meclis toplantısına katıldı

Toplantı öncesi Başkan Süleyman Seyhan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Vali Epcim çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim, daha sonra BTSO Ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı. BTSO Genel Sekreteri Önder Karaoğlu'nun kurum çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda Meclis Başkanı Bünyamin Köklü sektörler bazında ekonomik verilere dayalı sunumunu paylaştı. Toplumsal ve ekonomik kalkınmaya ilişkin kurumlar arası işbirliğinin önemine işaret eden Köklü, öncelikli sektörler, üretim ve istihdama yönelik beklentileri aktardı.

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Vali Epcim, Türkiye'nin en eski meslek kuruluşlarından biri olan BTSO'nun bu özelliği dolayısıyla güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu belirtti. Bayburt'un son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken Vali Epcim, büyüme ve gelişimde sivil toplum kuruluşlarının üstleneceği hayati öneme vurgu yaptı.

Toplantı gündem maddeleri üzerine gerçekleştirilen görüşmelerle sona erdi.