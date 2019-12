Vali Epcim: “Bugün sondaj gemileri KKTC bölgesindeyse bu gazilerimizin verdiği mücadelenin eseridir”

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, “Sondaj gemilerimiz şu an o bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor. İşte bu çalışmaları bugün yapabiliyorsak, buradaki gazilerimizin o dönem verdiği mücadelenin eseridir” dedi.

Kıbrıs Türklerini baskı ve katliamdan kurtarmak üzere “Ayşe Tatile Çıksın” parolasıyla 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen harekâtın üzerinden 45 yıl geçti. Harekât esnasında Mehmetçikler adaya barış getirmek ve Türklere yönelik katliamları engellemek adına destanlaşan kahramanlıklara imza attı. Harekâta katılan Bayburtlu Kıbrıs Gazilerine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi. Törende 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın haklı gururunu yaşayan gaziler harekata ilişkin anılarını gözyaşlarıyla paylaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının nişanesi olarak madalya ve beratların tevcihinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Epcim, harekâtın boş amaçlar uğruna gerçekleştirilmediğini söyledi.

“Gazilerimizin içleri rahat olsun”

Bölgenin yer altı kaynakları bakımından önemli olduğunu işaret eden Vali Epcim, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının nişanesi olarak madalya ve beratların tevcihi çok önemlidir. Harekât boş amaçlar uğruna gerçekleştirilmedi. Özellikle gazilerimizin içleri rahat olsun. Son dönemde yaşadıklarımız Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Sondaj gemilerimiz şu an o bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor. İşte bu çalışmaları bugün yapabiliyorsak, buradaki gazilerimizin o dönem verdiği mücadelenin eseridir. Bu manada sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Hepinizle gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

“Türk Milletinin elde ettiği şanlı zaferler Mehmetçiğin eseridir”

Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise, “Türk Milleti'nin tarihi boyunca elde ettiği şanlı zaferlerin Türk Milleti'nin bağrından çıkardığı Mehmetçiğin eseridir. Mehmetçik şehit ve gazilerden aldığı manevi güçle üzerlerine düşen görevi her şart ve koşulda yerine getirecektir. Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Çanakkale Zaferi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda ete kemiğe bürünen bu asil ruh 15 Temmuz hain darbe girişiminin yok edilmesinde, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele harekatının tüm safhalarında kendini göstermeye devam etmektedir. Bilinmelidir ki üzerinde yaşadığımız bu topraklar yüz yıllardır şüheda toprağı, gaziler otağıdır. Sonsuza kadar da böyle kalacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından sizlere tevdi edilen Milli Mücadele Madalyası bir nişanedir. Sizlere takdim edilecek bu madalya aynı zamanda KKTC'nin bağımsızlığının da işaretidir.” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımla yeniden bir arada olmak beni heyecanlandırdı”

Üniversitede aynı sıraları paylaştığı birçok arkadaşının harekâta katıldığını ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Harekât döneminde üniversite öğrenimime devam ediyordum. Aynı sıraları paylaştığım birçok arkadaşım harekâta katıldı. Arkadaşlarımla yeniden bir arada olmak beni heyecanlandırdı. Millet olarak asırlardan beri o topraklar için can veren şehitlerimiz ve gazilerimizi burada tekrar yâd ettik. Millet olarak inançlarımızla, kültürümüzle dünden bugüne taşıdığımız değerlerimizle toprak diye bildiğimiz ama toprak uğruna can verenlerin kan vererek vatan yaptığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Onun için bugün burada tüm gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla bir arada olmanın mutluğu içerisindeyiz. Selam size bu vatan için can verenlerin mensupları, selam size bugün burada gazi olarak oturanlar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 20 Kıbrıs Gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi. Tören gazilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.