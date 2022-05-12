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Vali Epcim Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldı.


15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte engelli bireylerin yanı sıra otizmli ve down sendromlu çocuklar da yer aldı. Uçurtma şenliğinden boyamaya, halaydan halat çekmeye çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda Engelliler Haftası kutlandı.


Etkinliğe katılan Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ile diğer ilgililerden bilgi aldı. Vali Epcim, stantları dolaşarak katılımcılarla sohbet etti.


Engellilere yönelik faaliyetlerin genişletilmesine işaret eden Vali Epcim, benzer faaliyetlerin de artırılması gerektiğini söyledi. Vali Epcim, organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederek engelli bireylerin Engelliler Haftası'nı kutladığını dile getirdi.

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