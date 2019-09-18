Vali Epcim, gazetecilerle bir araya geldi

Gelecekte atacakları adımları vatandaşlara bildirmek üzere sık sık gazetecilerle bir araya geleceklerini ifade eden Vali Epcim, “Tabi ki, bizlerin yaptığı görevde her zaman gazetecilerle bir arada olmayı, halkın doğru kararlar vermesinde etki uyandırabilecek bir basın teşkilatına her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da Gazeteciler Cemiyetimizin iş birliğiyle duyulması gerekenleri duyurmak gelecekte atacağımız bazı adımları vatandaşımıza bildirmek üzere beraber çalışacağız” dedi.

Bayburt'un birçok yatırıma sahne olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Epcim, şunları kaydetti; “Bayburt, Türkiye'de şu anda yürütülen en büyük kamu yatırımlarına sahne olan bir yer. Sizlerin takip ettiği projeler var. Bu projeler hükümetimizin en büyük projeleri arasında sayılıyor. Havalimanlarından, tünellerin yapılmasına. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan yol güzergâhlarının tamamlanmasına, büyük viyadüklerin yapılmasına, karayolları yatırımlarına, eğitim ve sağlık yatırımlarına sahne olan bir yer. Bunları da değişik vesilelerle sizlerle bir araya gelerek konuşmak isteriz.

Valiler basın mensuplarıyla birlikte çalışır, birçok yere birlikte giderler. Bundan sonra da sizlerle birlikte çalışmayı, görüşmeyi isteriz. Sizler şehirdeki gelişmeleri arşivliyorsunuz. Gelecekte memleketimizde araştırma yapmak isteyenlere de güzel bir kaynak bırakıyorsunuz. Bu manada da yaptığınız işin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca sosyal anlamda, ekonomik anlamda şehrimizde ne gibi gelişmeler olduğunu da aktarıyorsunuz. Bunlar önemli işler. Bu noktada da hepinize teşekkür ediyorum.”

Vali Epcim, basının bulundukları illerin aynı zamanda hafızası, gözü ve kulağı sayılabileceğini belirterek ilde görev yapan basın mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.