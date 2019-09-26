Vali Epcim, Gümüşdamla köyünde incelemelerde bulundu

Vali Epcim, Gümüşdamla köyünde muhtarların geleneksel hale getirdiği yemekli toplantı programına katıldı. Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Cüneyt Epcim, kendisine eşlik edenlerle birlikte çevre köylere hizmet veren İsa Seven'e ait değirmende incelemelerde bulundu.

Köy muhtarlardan bilgiler alan Vali Epcim, vatandaşların taleplerini dinledi.

Programa, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.