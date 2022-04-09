Vali Epcim, iftarını öğrencilerle yaptı

Vali Cüneyt Epcim, Kredi Yurtlar Kurumu Bayburt Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Epcim, öğrencilerle iftar sırasına girdi, orucunu karavanadan açtı.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Erkek Yurdu'nda iftara katıldı. Orucunu yurt yemekhanesinde açan Vali Epcim, daha sonra çok amaçlı salonda öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Bayburt'a gelen öğrencilerle sohbet eden Vali Epcim, sorun ve talepleri dinledi.

Vali Epcim, burada kendileri açısından bugünün farklı bir atmosferde geçtiğini söyledi. Bu atmosferin oluşmasına katkı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Üniversitenin gelişiminin oldukça önemli bir mesele olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, “Özellikle bu sosyal tesisin ve yeni yapılan bu yurtlar için büyük gayretler gösterdik. Nihayetinde Bayburt Üniversitesi'ne güzel bir yurt kazandırdık. Sizler de inşallah burada sunulan imkânlardan memnunsunuzdur.” dedi.

İftarı birlikte yaptığı öğrencilere yurt standartlarını oldukça yüksek bulduğunu söyleyen Vali Epcim, toplu yaşam alanlarına göre kıyasla da yemeklerin çok kaliteli olduğuna işaret etti.

Vali Epcim, şöyle devam etti: “Gençlerle bir arada olmak hepimize enerji veriyor. Bu ülkenin ümidisiniz. Üniversite çağları insan üzerinde büyük etkiler bırakmakta. Sizler de şu an belki büyük zorluklar yaşıyorsunuz fakat bu zorlukları göstereceğiniz emek ve gayretle aşacaksınız. Buna inanıyoruz.”

Vali Epcim, öğrencilere kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulunarak ibadetlerinin kabulünü diledi.

Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Epcim, yurt binasında yaptığı incelemelerin ardından programını sonlandırdı.