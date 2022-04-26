Vali Epcim, iftarını Oruçbeyli Kur'an Kursunda yaptı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Oruçbeyli Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programında hafız adaylarıyla bir araya geldi.

Merkez'e bağlı Oruçbeyli Köyü'nde yer alan kursa gelişinde Vali Epcim, İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile kurs yöneticileri tarafından karşılandı. Vali Epcim, kurs hakkında Başoğlu ve ilgililerden bilgi aldı.

İftarını kurs yemekhanesinde hafız adayları eşliğinde açan Vali Epcim, ibadetlerin kabulünü diledi. Öğrencilerin yaklaşan Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

İftar sonrası yaptığı konuşmada Vali Epcim, hafız adaylarının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Oruçbeyli Köyü'nün geçmişte yetiştirdiği din âlimleriyle manevi bir merkez olma özelliğine sahip olduğuna değinen Vali Epcim, “Özellikle yöremizde bu köye özel bir husus atfedilir. İrşadi Babayı ve Ağlar Baba'yı huzurlarınızda hayırla, rahmetle yad ediyorum. Onlardan aldığımız ilhamla bizlerde size destek olmak istiyoruz.” dedi.

Vali Epcim, Oruçbeyli Kur'an Kursu'nun köklü bir müessese olduğunu ifade etti. Hafız adaylarıyla bir arada bulunmanın kendilerine ayrıca mutluluk verdiğini dile getiren Vali Epcim, öğrencilerle gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

Vali Epcim, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek hafız adaylarına başarı diledi.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu da Vali Epcim'e katılımları ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.