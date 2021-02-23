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Vali Epcim ile Başkan Pekmezci, KUDAKA'nın 132. toplantısına katıldı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzurum’da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 132.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzurum'da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 132. yönetim kurulu toplantısına katıldı.


KUDAKA 132. yönetim kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında gerçekleşti. Erzurum'da düzenlenen toplantıya KUDAKA yönetiminde yer alan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın'da katıldı.


KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in, KUDAKA çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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