Vali Epcim Kırkpınar ve Çayıryolu köylerini ziyaret etti

Vali Epcim, ziyaretlerine Kırkpınar Köyü'nden başladı. Köy odasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Epcim, Köy muhtarı Aşkın Batmaz'dan köyle ilgili bilgiler aldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan köy içerisinde yaptığı incelemelerin ardından Vali Epcim, evde bakım hastalarını ziyaret etti.

Vali Epcim, Kırkpınar'daki ziyaretleri sonrasında Çayıryolu Köyü'ne geçti. Burada Köy muhtarı Mehmet Akif Köroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Cüneyt Epcim, vatandaşların sorunlarını dinledi. Köy sakinlerinin çeşitli konulardaki taleplerine yönelik ilgili kurumlarla görüşüleceğini ifade eden Vali Epcim, ev ziyaretleriyle programını sonlandırdı.

Köy ziyaretlerinde Vali Cüneyt Epcim'e, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdulhamit Silsüpür eşlik etti.