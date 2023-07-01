Vali Epcim koruyucu ailelerle bir araya geldi

Bayburt Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir Parkında düzenlenen programa, Vali Epcim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, kurum çalışanları ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Koruyucu ailelerin gününü kutlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, koruyucu ailelere teşekkür ederek, çok kutsal ve onurlu bir görev yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen, koruyucu aile programının önemine değinen Vali Epcim, koruma altına alınan çocukların aile ortamında bakımlarının sağlanması, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar ile koruyucu aile hizmetine yönelik kamuoyunun farkındalığının daha da arttırılması gerektiğine dikkat çekti.