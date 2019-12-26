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Vali Epcim köylülerin talep ve sorunlarını dinledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim köy ziyaretleri kapsamında Yoncalı, Taşburun ve Çamlıkoz köylerini ziyaret etti.


Vali Cüneyt Epcim merkeze bağlı Yoncalı Taşburun ve Çamlıkoz köylerine ziyarette bulundu. Köy konaklarında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Epcim, köy sakinleriyle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Köy muhtarlarından köylerin sorunları ve talepleri doğrultusunda bilgiler alan Vali Epcim, eksiklerin giderilmesi konusunda talimatlar verdi. Ayrıca köylerde ev ziyaretleri gerçekleştiren Vali Epcim, aile yakınları ile bir araya geldi. Ailelerle bir süre sohbet eden Vali Cüneyt Epcim, “Köy ziyaretlerimize devam ediyoruz. Köylerde ki eksikleri yerinde görmek adına muhtarlarımızdan köylerle ilgili bilgiler alıyoruz. Aynı zamanda ailelere misafir olup istek ve taleplerini dinliyoruz. Köy ziyaretlerimiz zaman zaman devam edecek” diye konuştu.


Öte yandan köy okullarını da ziyaret eden Vali Epcim öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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