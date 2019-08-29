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Vali Epcim muhtarlarla bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesinde muhtarlarla buluştu.


Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde düzenlenen kahvaltıda muhtarlarla bir araya geldi. Bölgedeki 23 köy muhtarının yer aldığı kahvaltıda Vali Epcim muhtarların şikâyet, talep ve önerileri dinledi. Daha sonra köy içerisine İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen asfalt düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Epcim, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.


Vali Cüneyt Epcim'e ziyaretleri sırasında Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk eşlik etti.

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