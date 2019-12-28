İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Epcim, OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile beraber Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelere ziyarette bulundu. Kamu - Üniversite - Sanayi (KÜSİ) işbirliği kapsamında Ar-Ge, proje ve ekipman desteği sağlanan işletmeleri dolaşan Vali Epcim ile Rektör Coşkun ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu ile KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Murat Çolak ve öğretim görevlileri de yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.