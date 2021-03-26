Vali Epcim: “Şehit aileleri ve gaziler bizler için gurur ve onur kaynağıdır.”

Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) yeni Yönetim Kurulu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Derneğin geçen hafta gerçekleştirilen olağan kongresinde yeniden yönetime seçilen mevcut Başkan Selami Köksal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Epcim'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Epcim, ziyarette önceki dönem olduğu gibi şehit yakınları ve gazilerden oluşan yeni yönetim kuruluna tebriklerini ileterek çalışmalarında başarı diledi. Şehit aileleri ve gazilerin kendileri için gurur ve onur kaynağını olduğunun altını çizen Vali Epcim, “Her zaman sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da inşallah birlikte güzel çalışmalarımız olur. Psikolojik ve sosyal destek noktasında önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bizler de bu çalışmalarınızda elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Bu vesileyle tekrardan sizleri ve yönetim kurulunuzu tebrik ediyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Köksal ise Vali Epcim'e, yeni dönem çalışmalarına ilişkin bilgi vererek yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.