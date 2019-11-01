Vali Epcim STK temsilcilerini kabul etti

Bayburt'ta faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Bayburt'ta faaliyet gösteren Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı İsmail Bayram ile yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Zengin, Genç Kızılay Başkanı Haktan Polat ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret ettiler. Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Epcim, STK başkanları ile fikir alış verisinde bulundu. Başkan ve üyelere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Epcim, STK'lara çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretler kapsamında 2004-2009 yılları arasında Bayburt Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Bekir Çetin ile bir araya gelen Vali Epcim, Çetin ile çeşitli konularda bilgi alış verişinde bulundu. Vali Epcim ziyaretinden dolayı Çetin'e teşekkür etti.