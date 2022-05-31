Vali Epcim: “Tüm köyleri asfalta kavuşturma hedefimize yoğunlaştık”

Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Cüneyt Epcim, yaz sezonuyla yapımına başlanacak projeleri değerlendirdi. Köy muhtarlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ayrıca bir yıl süreyle görev alacak birlik encümenlerinin seçimi de gerçekleştirildi.

Vali Epcim Bayburt Valiliği olarak değişik zamanlarda düzenlenen toplantılarla muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi. Bayburt'ta gündemde yer tutan önemli sorunları yavaş yavaş çözüme kavuşturduklarını bildiren Vali Epcim, pandeminin zorluklarına karşın geçen yılın son derece başarılı geçirildiğine dikkat çekti.

Yeni sezonun başlangıcında yeni yatırım döneminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Epcim, “Başta Milletvekilimiz ve siyasi erkân ile çok değişik zamanlarda bakanlarla yaptığımız ziyaretler, çeşitli dış fonlardan getirdiğimiz kaynaklarla geçen yılı çok başarılı bir şekilde atlattık diye düşünüyoruz. Geçen yıl önemli işler yaptık. Hem asfaltta, hem içme suyunda hem de diğer konularda Bu yıla geldiğimizde özellikle asfalt altyapısında bitüm fiyatları yaklaşık yüzde 230 gibi bir zam gördü. Bunun verdiği zorlukla mücadele edeceğiz. Fakat bu zorluk var diye köylerimizi asfaltsız bırakmayacağız, özellikle hedeflediğimiz; tüm köylere asfalt ulaştırma konusundaki hassasiyete yoğunlaştık. Bunu da bu yıl inşallah çözeceğiz.” diye konuştu.

Köyler arasında her hangi bir ayrım yapılamayacağına vurgu yapan Vali Epcim, kimi köylerde kronikleşen sorunlara kritik dokunuşlar yaparak çözüme kavuşturduklarının altını çizdi.

Vali Epcim, KÖYDES ödeneklerinde yüzde 15'lik bir artış sağlandığını ve daha fazla kaynak için yoğun çaba içerisinde olduklarına dikkat çekti.

Bu doğrultuda bir takım ziyaretler gerçekleştirileceğini bildiren Vali Epcim, şöyle devam etti: “Bayburt'un ihtiyaçlarını, sizlerin ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir gayretimiz olacak. Geçen sezona da bu şekilde başlamıştık fakat sezon sonu planladığımızın iki katı iş başardık.”

Vali Epcim, muhtarların, vatandaşların taleplerini dile getirdiğini ve bu anlamda kendilerine gelen talepleri çok değerli gördüklerini kaydetti. Muhtarları aynı zamanda bir kanaat önderi olarak değerlendirdiklerine işaret eden Vali Epcim, bu anlamda da kendilerini çokça önemsediklerine vurgu yaptı.

İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı da 2022 yılını geçen yıla göre daha rahat geçireceklerini ümit ettiklerini ifade etti. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Yardımcı, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından birlik 2021 yılı kesin hesabı oylamaya sunuldu. Meclis kararları ve çalışma programının görüşülmesi sonrasında birlik encümen seçimine geçildi.

Yapılan seçimle İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarları arasından birlik meclisinde görev alacak dört isim belirlendi. Buna göre İl Genel Meclis Üyeleri Barış Bayram ve Ali Fuat Değirmenci ile muhtarlardan Fatih Taş ve Arif Aktürk birlik meclisinde bir yıl süreyle encümen üyeliğine seçildi.

Toplantı muhtarların çeşitli konularda taleplerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Mali Yetkilisi Erkan Karakoyun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.