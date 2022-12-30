Vali Epcim ve Başkan Pekmezci Bayburtspor için temaslarda bulundular

Ligde zor günler geçiren Bayburt Özel İdare Sporun geleceğini planlamak için İstanbul'da Bayburtlu iş adamlarını ziyaret ettiler.

Bayburt Özel İdare Sporun içinde bulunduğu durumdan en kısa sürede nasıl çıkabileceğinin ele alındığı görüşmelerde Başkan Pekmezci ve Vali Epcim Bayburtlu iş adamlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Pekmezci, 3 günlük yoğun bir programla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, “Valimiz Cüneyt Epcim ile beraber 3 günlük programımızda Bayburt Özel İdare Spor Kulübümüzün geleceğini planlamak için İstanbul'da bulunan iş adamlarımız Fuat Guguloğlu, Fuat Fettahoğlu, Nuh Aydın, Sunay Turan, Ali Osman Gür, Reşat Narman, Murat Bayburtlu, Dr. Hicabi Gökdereli, Mehmet Adıgüzel ve Serdar Akgün'ü ziyaret ettik ve toplantılar gerçekleştirdik. Bizlere İstanbul'da işyerlerinin kapılarını açarak, misafir eden kıymetli hemşehrilerimizin her birine ayrı ayrı misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.