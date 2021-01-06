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Vali Epcim ve Milletvekili Battal'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.


Vali Epcim ve Milletvekili Battal'ı Bayburt Belediyesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Pekmezci, Bayburt için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.


Vali Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal ise Başkan Hükmü Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.


Ziyarette Bayburt'ta devam eden ve yapılacak olan yatırımlar ile belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulurken pandemi döneminde gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan tedbirler görüşüldü.

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