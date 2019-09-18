Vali Epcim'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Vali Epcim mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Mareşal Rütbesi" ile "Gazilik" unvanının verildiği günün yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Mukaddes vatanımız için terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Tarihin hemen her devrinde devleti ve milletinin bekası uğrunda gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şeref timsali gazilerimiz bizlere şanlı tarihimizin birer emanetleridir. Bu emanete sahip çıkmak dün olduğu gibi bugünde hepimiz için son derece kutsal bir görev olmakla beraber bu kutlu emanete hak ettiği değeri göstererek gelecek nesillere aktarmakta en önemli vazifelerimiz arasında kendine yer edinmektedir. Hem tarihte hem de bugün milleti ve devletinin ihtiyaç duyduğu her anda canını ortaya koymayı kendine borç bilip bu uğurda kanlarını akıtan gazilerimizi bir kez daha minnet duygularıyla selamlıyor. Bu vesileyle hem geçmişte hem de 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele verirken 'Gazi' unvanıyla şereflenmiş devletimizin bu kutlu bekçilerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum.”