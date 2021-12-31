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Vali Epcim'den Aydıntepe Kaymakamlığı'na ziyaret

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.


Bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aydıntepe'ye gelen Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.


Vali Epcim, ilçeye gelişinde Kaymakam Bayram Yıldız ile ilçedeki kamu kurumlarının amirlerince karşılandı. Daha sonra Kaymakam Yıldız'ı makamında ziyaret eden Vali Epcim, bilgi alışverişinde bulundu.


Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası Eylül ayında göreve başlayan Yıldız'a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Epcim, başarı dileklerini yineledi. Çalışmalarına ilişkin bilgi aldığı Yıldız'a teşekkür eden Vali Epcim, daha sonra programına devam etmek üzere Aydıntepe Kaymakamlığı'ndan ayrıldı.

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