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Vali Epcim'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye iadei ziyarette bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye iadei ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci Bayburt'a beraber güzel hizmetler yapacaklarını ifade ederek Vali Epcim'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci'ye teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim ise çalışmalarında başarılar diledi. Vali Cüneyt Epcim ziyaret sırasında Bayburt Belediyesi Şeref Defterini de imzaladı.

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