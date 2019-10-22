Vali Epcim'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu. Belediye sarayı önünde Vali Epcim'i karşılayan Başkan Pekmezci daha sonra makama geçerek bir süre sohbet ettiler. Ziyaretlerinden ötürü Vali Epcim'e teşekkür eden Başkan Pekmezci, kendisini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Başkan Pekmezci'ye kendisine gösterdiği ilgiden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim ise çalışmalarında başarılar diledi.