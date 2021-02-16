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Vali Epcim'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.


Ziyaretten dolayı Vali Epcim'e teşekkür eden Başkan Pekmezci kendisini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.


Kendisine gösterdiği ilgiden ve misafirperverliğinden ötürü Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'ye teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim ise çalışmalarında başarılar dileyerek karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.

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