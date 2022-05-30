Vali Epcim'den LGS öncesi öğrencilere ziyaret

2021-2022 eğitim öğretim yılında başlatılan Baybaşarı projesi ile il genelinde öğrenim gören bin kişilik 8. sınıf öğrencisine yardımcı kaynaklardan oluşan kitap seti ulaştırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yüzde 20'lik başarı diliminde bulunan öğrencilerin katılacağı bir kurs merkezi oluşturuldu. Toplam 12 adet Türkiye geneli deneme sınavı, tüm 8. sınıf öğrencilerinin katılımı sağlanarak yıl boyunca uygulandı.

Vali Epcim, kurs merkezindeki öğrencileri ziyaret edip sınav hazırlıkları, motivasyon ve son çalışmaları konusunda öğrencilerle sohbet ederek kendilerine başarılar diledi.

Projenin uygulama sonuçları ile ilgili bilgi alan Vali Epcim, yapılan çalışmalarla il genelinde bütün dersler bazında bir başarı artışı olduğunu görmekten memnun olduğu ifade etti. Devletin tüm imkânlarıyla çocuklarımızın yanında ve destekçisi olduğunu belirterek benzer uygulama ve projelerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar'da, Vali Cüneyt Epcim'e eşlik ederek kendisine şükrânlarını arz etti.