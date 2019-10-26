Vali Epcim'den Müftü Başoğlu'na ziyaret

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu'na ziyarette bulundu.

Vali Epcim, hizmet binasına gelişinde İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve kurum yöneticileri tarafından karşılandı. Daha sonra kurum içerisinde incelemelerde bulunan Vali Epcim, personelden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kurum yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından ziyaretini sonlandıran Vali Epcim, İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten memnun olduklarını ifade eden İl Müftüsü Hasan Başoğlu ise, Vali Epcim'e teşekkür etti.