Vali Epcim'den Rektör Coşkun'a iade-i ziyaret

Dr. Selçuk Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.

Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Bâbertî Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Coşkun valiliğin bu güne kadar üniversiteye vermiş olduğu desteğinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonrasında Vali Epcim'i Bâbertî Külliyesi'nde gezintiye çıkaran Rektör Coşkun, modern imkanları ve görünümüyle kentin çehresine büyük katkı sunan yapısal tasarımın ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda biçimlendiğini ifade etti. Coşkun ayrıca çevre düzenlemesinde son aşamaya gelen Külliye'deki ekolojik ve ergonomik tasarımları, altyapı olanaklarını, sosyal yaşam alanlarını anlattı. Külliye'nin tasarımı ve işlevlerini çok beğendiğini ifade eden Vali Epcim'de misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür etti.