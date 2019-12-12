Vali Epcim'den şehit ailesine ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şantiyede çalışırken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Muhammet Güler'in ailesini ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, 24 Eylül 1994 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şantiyede çalışırken teröristler tarafından 4 arkadaşı ile birlikte kaçırılarak bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Muhammet Güler'in merkeze bağlı Yaylapınar köyünde ikametgâh eden ailesine ziyarette bulundu. Şehidin annesi Mihriban ve babası Mevlüd Güler ile bir süre sohbet ederek hasbihalde bulunan Vali Epcim şehidin anne ve babasının sağlık durumuyla ilgili bilgiler alarak taleplerini dinledi. Şehidin anne ve babasına sağlık ve afiyet temennisinde bulunan Vali Epcim, ziyaretlerine devam edeceklerini ve şehitlerin bıraktığı emanete her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti.