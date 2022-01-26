Vali Epcim'e Eko-Köy teşekkürü ziyareti

Bayburt'ta ekim yaptıkları alanlar kentsel dönüşüm sahası içerisinde kalan bağcılar yeniden üretime başlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan “Eko-Köy Projesi” ile üreticiler için 55 dekar alan tahsis edildi. Proje kapsamında üreticilere 20 adet sera 21 adet konteyner kurulumu yapılacak. Ekim yaptıkları alanların kentsel dönüşüm sahası içerisinde kalması nedeniyle bir süredir mağduriyet yaşayan bağcılar hazırlanan proje doğrultusunda yeniden üretim yapabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Bayburt Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında projenin uygulanmasına yönelik sözleşmelere imza atıldı. Mağduriyetleri giderilen üreticiler yaşanan gelişmenin ardından Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen ile İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu da yer aldı.

Vali Epcim, burada yaptığı açıklamada projenin üreticilere yönelik güzel ve önemli bir destek olduğunu söyledi. Daha önce yapılan projeler içerisinde “Eko-Köy Projesi”ne ayrı önem verdiklerini ifade eden Vali Epcim, çalışmanın doğrudan ildeki tarım faaliyetlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Epcim, bağlarda yapılan üretimin organik olduğuna dikkat çekerek, “İnsanlar artık organik ve güven veren ürün arayışı içerisinde. Bayburt'ta bu noktada bir güven sağladığınız için çok daha güçlü bir şekilde bu projenin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu kaynağı farklı alanlarda da değerlendirebilirdik. Fakat biz üreticiyi desteklemek istedik. Bu anlamda size pozitif ayrımcılık yaptık. Sizlerde üreterek inşallah bu açığı kapatırsınız. İlimize güzel bir katkı sağlamış olursunuz.” şeklinde konuştu.

Projenin hazırlanma ve uygulama aşamalarında katkısı olanlara teşekkür ettiğini bildiren Vali Epcim şunları söyledi: “Bu sayede biz boş bir alanı değerlendirmiş olacağız. Sürdürülebilir bir proje uygulamış olacağız. On yıllar boyunca sizler yer sıkıntısı yaşamamış olacaksınız. Önemli bir proje. Hayırlı olmasını diliyoruz. Sizleri de tebrik ediyoruz.”

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen ise mağdur olan üreticilerin sorununu çözmek adına ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına arazi tahsisi yapıldığını aktardı. Arazinin 20 üreticiye göre parsel çalışmalarının tamamlandığını anlatan Ersen, “Arkadaşlara paylaştırdık. Bu projeyle birlikte tüm üreticilerimize bir konteyner kurulumu yapacağız. Bir de sera yapacağız. Geçen yıl aynı üreticilerimize birer sera kurulumu daha yapmıştık. İlk etapta yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda üretim yapılması sağlanacak.” diye konuştu.

Dernek üyelerinin Vali Epcim'e çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini iletmelerinin ardından ziyaret sona erdi.