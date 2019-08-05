Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyaretleri başladı

Bayburt'ta kısa bir süre önce görev başı yapan Vali Cüneyt Epcim'e hayırlı olsun ziyaretleri başladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Bayburt Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Fatih Baltacı, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Vali Epcim, kendisini ziyarete gelen Genel Sekreter Demirdöğen ve Baltacı ile KUDAKA çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Epcim, Genel Sekreter Demirdöğen ile Baltacı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise Vali Cüneyt Epcim'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'de, Vali Cüneyt Epcim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Epcim, Albay Diker'e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Gün içerisinde Vali Epcim'i ziyaret edenlerin arasında Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığı heyeti de yer aldı.

Vali Epcim, BTSO Başkanı Süleyman Seyhan eşliğinde ziyaretine gelen Yönetim Kurulu Üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeni görevinin hayırlı olması temennilerini ifade eden Başkan Seyhan ile Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Vali Epcim, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette BTSO Genel Sekreteri Önder Karaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Alim Karslıoğlu, Osman Gülsüm ve Murat Kardeş yer aldı.