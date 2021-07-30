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Vali Makas Kenan Yavuz Etnografya Müzesini gezdi

Erzincan Valisi Mehmet Makas Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


KUDAKA toplantısı için Bayburt'a gelen Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberindekiler, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen European Museum of the Year Award (EMYA) yarışmasında Avrupa'nın en iyisi olarak Silletto büyük ödülünü kazanan Bayburt'un Demirözü İlçesi Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesini gezerek incelemelerde bulundu.


Yapılan müzeyi çok beğendiğini ifade eden Vali Makas müze kurucusu Kenan Yavuz'u ve ailesini tebrik etti.

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