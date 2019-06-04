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Vali Pehlivan, Adabaşı Köyünde düzenlenen iftara katıldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Adabaşı Köyü’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Adabaşı Köyü'nde düzenlenen iftar programına katıldı.


İftarda köy sakinleriyle bir araya gelerek Ramazanlarını ve Bayramlarını tebrik eden Vali Pehlivan, organizasyonu gerçekleştiren Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve ekibine teşekkür etti.


İftar programına Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Adabaşı Köyü sakinleri katıldı.

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