Vali Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezuniyet Törenine katıldı

Baberti Külliyesi Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Fakülte birincisi Cennet Toz isimli öğrencinin konuşmasının ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun kürsüye gelerek mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından okulu derece ile bitiren öğrenciler yaş kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni, bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere ödüllerinin Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından verilmesiyle sona erdi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, akademisyenler ve öğrenci aileleri katıldı.