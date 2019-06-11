Vali Pehlivan: “Çevre sadece denetim ve ceza ile değil, ilgi ve özveriyle korunur”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Heyeti Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, İl Müdürü Hasan Saka eşliğinde ziyaretine gelen heyetten çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Pehlivan ziyarette yaptığı açıklamada teknoloji, sanayinin gelişmesi, artan nüfus, sağlıksız kentleşme ve bilinçsiz tüketimin çeşitli çevre sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi. Dünya Çevre Günü'nün bu doğrultuda yaşamsal öneme sahip çevreyi korumak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve insanlığı çevre konusunda politikalar geliştirmeye sevk etmek amacıyla bir dizi etkinlikle icra edildiğini kaydeden Vali Pehlivan, “İnsanları yaşadıkları çevreyi koruma, kollama ve çevre politikalarını destekleme konusunda bilinçlendirmek ve bu düşünceyi davranış haline getirmelerini sağlamak, çevre kirliliği ile mücadelenin olmazsa olmazıdır. Çevreye karşı duyarlı olmak ve onu korumak sadece belirli kurum veya kuruluşların değil tüm insanlığın görevidir. Dünya genelinde doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, çarpık kentleşme, sanayileşme, atıkların çevreye saçılması sonucunda çevre sorunları insanlığın geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık amacı ile yapılan çalışmaların ortak gayesi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Yaşadığımız çevre geçmişten bize kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Yarınımız olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bugün bizim oluşturacağımız ortak bir çevre bilinci ile mümkündür.” diye konuştu.

Bayburt'ta çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Vali Pehlivan, “Yerel yönetimlere çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınması ve altyapılarının iyileştirilmesi için maddi kaynak desteği sağlanmaktadır. Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamındaki 130 adet tesis izlenmekte ve denetlenmektedir. Hava kalitemiz sürekli yapılan ölçümlerle her gün takip edilmektedir. İlimizde bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonun Hava Kalitesi Değerlendirmesine göre 24 saatlik sınır değerler dikkate alındığında aşım sayıları sadece bir değerde aşma gösterirken diğer değerlerin hiç birinde aşım göstermemiştir. Bu da Bayburt İlimizin havasının ne kadar temiz olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Bayburt, ülkemizin havası en temiz illerinden birisidir.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan, Dünya Çevre Gününün, bu konuda atılacak adımların tekrar gözden geçirilmesine vesile olmasını temenni ederek, “Çevre sadece denetim ve ceza ile değil, ilgi ve özveriyle korunur. ‘Yaşanabilir Çevre ve Şehir' anlayışı içinde İlimizi geleceğe taşımak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çevre Günü ve Çevre haftasının güzel, temiz ve yaşanabilir bir çevre için iyiliklere vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle kendisini ziyarete gelen heyet üyelerine teşekkür eden Vali Pehlivan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.