Vali Pehliva,n Dede Korkut'un İzinde Sözünde Çalıştayı açılış oturumuna katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Uluslararası Dede Korkut'un İzinde-Sözünde Çalıştayı açılış törenine katıldı.

Bayburt Valiliği'nin himayelerinde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı İşbirliğiyle düzenlenen çalıştaya Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan katılan akademisyenler Dede Korkut üzerine bildirilerini sundu.

Çalıştayın açılış oturumunda konuşan Vali Pehlivan, konuk akademisyenleri Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Vali Pehlivan, Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri'nin bu yıl 25'inci yılına girdiğini kaydederek, “Bundan 25 yıl önce başlatılan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri ile devamındaki organizasyonlar, Bayburt Üniversitemiz tarafından bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar ve Dede Korkut'un UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dâhil edilmesi bu konudaki çalışmaların Bayburt'ta olmasının ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda Dede Korkut'un İzinde ve Sözünde projesinin Bayburt'tan başlatılmış olmasından dolayı mutlu olduğumu ilimiz adına bildirmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Türk coğrafyasında Dede Korkut'un izini sürecek bir dizi çalışmayı kapsayan projenin heyecan verici olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Özellikle Dede Korkut'un hikâyelerinde geçen kardeş ülkelerimizde belgesel ve bilimsel çalışmaların yapılacak olması bizi heyecanlandırdı. Dede Korkut'un izinde, sözünde demek aynı zamanda ecdadın izinde ve sözünde olmak anlamına da geliyor. Bu çalıştayla bu yolculuk adeta tersten başlatılmış oluyor. Orta Asya'dan kalkıp Anadolu topraklarını yurt edinen Türk Milleti'nin en eski ve kadim yerleşim yerlerinden birisi olan Bayburt'ta bu yolculuğu başlatmış oluyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bayburt ilimizin ve Bayburt'ta yaşayan bütün hemşerilerimizin selamlarını geçtiğiniz duraklardaki kardeşlerimize lütfen iletin.” diye konuştu.

Vali Pehlivan, “Bu çalışmanın nihai olarak çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bu sonuçların yeni nesille paylaşılmasının hep arzu ettiğimiz geçmişini, köklerini ve tarihini bilen, daha güçlü bir şekilde ayakta duran gençlik idealimize de katkı yapacağına inanıyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de çalıştayın Bayburt için hayırlı olmasını temenni edere katılımcılara teşekkürlerini bildirdi.

Konuşmaların ardından akademisyenler, “Dede Korkut'ta Oğuz İlleri”, “Türk Dünyası'nda Destan Geleneği ve Dede Korkut Destanı”, “Türkmen Kültürü'nde Dede Korkut” ve “Kazaklarda Dede Korkut Hikayeleri” başlıklı bildirilerini sundu.

Projede Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Hazar Üniversitesi, Semerkand Devlet Üniversitesi, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi paydaş olarak yer alıyor.

Çalıştayın açılış oturumuna Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.