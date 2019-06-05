Vali Pehlivan, emniyet teşkilatı personeliyle bayramlaştı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bayramlaşma Töreni'ne katıldı.

Bayramlaşma törenine katılmak üzere Polis Evi'ne gelen Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile emniyet personeli tarafından karşılandı. Vali Pehlivan daha sonra Polis Evi bahçesinde görev başındaki emniyet personeli ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Burada şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dileyen Vali Pehlivan, “Hep bir araya geldiğimizde konuştuğumuz gibi nöbet devam ediyor. İster Bayburt'ta, isterse sınır vilayetlerimizin birinde olun. Şu anda sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Allah hepsini muzaffer kılsın inşallah. Kendilerine muvaffakiyetler diliyoruz. Bizler burada görevimizi en iyi şekilde yaptığımızda bunun ülke sathına bir moral desteği olarak yansıyacağına inanıyoruz. Dayanışma içerisinde olmak, illa aynı ortamda olmayı gerektirmiyor. Gönül dayanışması da bu bağlamda çok önemli. Bu yüzden yaptığınız görevler kutsal görevler. Vatan hizmeti önemli bir hizmet. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun.” dedi.

Vali Pehlivan emniyet personeline kazasız, belasız görevler dileyerek vazifelerinde üstün başarı temenni etti.

Programa Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.