Vali Pehlivan, Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik katılımcılar tarafından Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı. Engelliler Haftası'nın önemine ilişkin sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Vali Pehlivan Engelliler Haftası'nın hayır ve iyiliklere vesile olmasını temenni etti.

Vali Pehlivan geçen haftalarda görme engelli Sakine Eryılmaz ile bedensel engelli Nafiz Eryılmaz'ı ziyaret ettiklerini anımsatarak çiftin dezavantaj olarak görülen bazı engellerin aslında avantaj olabileceğinin bir örneği olduğunu ifade etti. Türlü zorluklara rağmen hayatını idame ettirmeye çalışan engellilerin toplumsal yaşam içerisinde her zaman var olduğuna ve gelişen imkanlar ile daha çok var olması gerektiğine işaret eden Vali Pehlivan, “Bu dünya hayatını müşterek yaşıyoruz. Herkesin büyük veya küçük, doğuştan gelen ya da sonradan olan bir takım engelleri var. Engelli olma ihtimali de her zaman mevcut. Bu engelleri sadece fiziksel olarak sınırlandırmamız doğru değil. Bir insan sevmesini beceremiyor, çevresine, topluma saygı duymayı başaramıyorsa bu da bir engeldir. Hatta fiziksel engeller konusunda bir çok mesafe alınabilir fakat duygusal anlamdaki ya da manevi anlamdaki eksikliklerin olumsuz etkisi toplumda çok daha yaralayıcı, telafisi mümkün olmayan neticelere sebep olabilir. Dünyayı çatışmalara, savaşlara sürükleyen zaten bahsettiğimiz bu manevi anlamdaki engellerdir.” şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin eğitimden spora, sanattan iş dünyasına kadar imkan sunulması halinde önemli başarılar elde edebildiğine işaret eden Vali Pehlivan, “Engellilik konusu artık belli haftalara ya da günlere indirgenmiş bir konu değil. Engelli kardeşlerimizin problemleri sadece bu haftalar ya da bu günler vesilesiyle değil her gün gündemimizde yer alıyor. Engellilerimize bire bir hizmet sunan bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız var. Milli Eğitim Bakanlığımızın engellilerimizin eğitim alanında fırsatlardan eşit yararlanmasına yönelik çok önemli uygulamaları var. Özel eğitim sınıflarımız, rehabilitasyon merkezlerimiz, engelsiz yaşam merkezlerimiz var. Ne mutlu ki imkanlar giderek artıyor. Yine de ifade etmek gerekir ki, engelli kardeşlerimiz ve onların aileleri için ne yapsak azdır.” diye konuştu.

Vali Pehlivan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün ya da diğer günler engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak adına en az bir engeli ortadan kaldırmak için çaba gösteriyor ve bunu başarabiliyorsak işte o zaman engelli kardeşlerimize karşı yükümlülüklerimizi tam manasıyla ve somut bir şekilde yerine getirmiş oluruz. Bunu el birliğiyle, herkesin katkısıyla başarabiliriz. Sadece ilgili kamu kurumlarımızın değil, sivil toplum kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, vatandaşlarımızın katkısı ile bu konuda önemli mesafeler kat etmek mümkün olmaktadır. Bu gayretleri somut adımlarla pekiştirmek suretiyle inşallah burada dile getirdiğimiz bütün temenniler daha da anlam kazanacaktır. Bayburt Valiliğimizin himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde ‘Eviniz evimiz, derdiniz derdimizdir.' başlığı altında yürütülen çalışmalarla yıl boyunca birebir bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine tek tek ulaşılıyor, evlerine gidilerek hasbihal ediliyor, dertleri dinleniyor, ihtiyaç ve taleplerine göre gerekli destekler sağlanıyor. Aynı şekilde Sağlık İl Müdürlüğümüz evde bakım hizmetlerini yürütüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ailelerin muhtelif ihtiyaçlarını gideriyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz spor imkanı, Özel Eğitim Merkezlerimiz eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili Bakanlıklarımızın destekleriyle kamu adına bu hizmetler inşallah artarak devam edecektir. Bütün gaye engelli kardeşlerimizi ve ailelerinin hayatlarını daha uygun şartlarda idame etmelerini sağlamaktır.”

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ise engelli bireylerin yaşamlarını rahatça sürdürebilmeleri adına gerekli çalışmalara devam edeceklerini bildirdiler.

Etkinlik Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin engelliler haftası kapsamında hazırladıkları gösterilerle sona erdi.

Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.