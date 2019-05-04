Vali Pehlivan eşiyle birlikte kadın girişimcileri işyerlerinde ziyaret etti

Bireysel girişimleri ile açtıkları işyerlerinde çeyiz ve mefruşat üretimi gerçekleştiren kadın girişimcilerle bir araya gelen Vali Pehlivan ile eşi Hanımefendi çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan ve eşi, üretim ve istihdam sağlamak amacıyla girişimciliklerini iş yeri açmak suretiyle somutlaştırarak kendilerinin ve çalışanlarının ekonomilerine katkı sağlayan işletme sahipleriyle bir süre sohbet edip hasbihalde bulundu.

İşletme sahipleri Selma Zorlu, Asiye Özbek ve Leyla Karabulut'un başta İŞKUR olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KOSGEB ve ilgili diğer kurumlarca sağlanan desteklerden daha etkin bir şekilde yararlanabileceklerini belirten Vali Pehlivan, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaretlere KOSGEB İl Müdürü Mete Emir de eşlik etti.