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Vali Pehlivan, Halk Eğitim Merkez'ini ziyaret etti

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Halk Eğitim Merkez’ini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Halk Eğitim Merkez'ini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Vali Pehlivan, Halk Eğitim Merkezine gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan tarafından karşılandı.


Merkezde yer alan Tekstil ve Cini Atölyelerinde gezen Vali Pehlivan'a kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi.


Merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri ve düzenlenen kurslar hakkında Karakaşoğlu ve Algan'dan bilgiler alan Vali Pehlivan, yaygın eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.


Vali Pehlivan ziyareti kapsamında ayrıca halk oyunları yarışmasına katılmak üzere çalışmalarında devam eden öğrencileri izledi.


Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan eşlik etti.

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