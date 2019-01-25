Vali Pehlivan hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı alanı çevresinde belirlenen farklı noktalara yaklaşık bir ton yem bırakıldığını ifade eden Vali Pehlivan mevsim şartlarından olumsuz etkilenen hayvanların beslenmesine bu yolla destek olunduğunu belirtti.

Vali Pehlivan, geçen yıllara göre kış mevsiminin ilimizde de kendini yoğun bir şekilde hissettirdiğini kaydederek, “İlimizde etkili olan yoğun kış şartlarını dikkate alarak yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bıraktık. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün taşradaki ilgili müdürlükleri vasıtasıyla yurt genelinde kışın yoğun geçtiği bölgeler başta olmak üzere yerleşim birimleri ile yerleşim birimleri dışında bu faaliyetler yapılıyor. Bu kapsamda ilimizde belirlenen farklı noktalarda bir tona yakın yemleme çalışması gerçekleştirildi. Sokak hayvanları için de yine ilgili birimlerimiz tarafından yarım ton yem bırakıldı. Özellikle hava şartlarının ağırlaşması ile beraberinde yaşanan buzlanma ve don olayı yaban hayvanları ile sokak hayvanlarını aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.

Vali Pehlivan, yaban hayata desteğin diğer canlılarla aynı doğayı paylaşan insanoğlunun bir sorumluluğu olduğunu dile getirerek, “Doğanın içerisinde insanoğlu ile birlikte diğer canlılar da yaşıyor. Onları gözetmek, korumak ve kollamak durumundayız. Bu faaliyetimiz belki küçük gibi gözüküyor ama yüzlerce canlı buraya gelip beslenebilir. Özellikle bu alanda yaşayan kuş, kurt, tilki ve tavşan gibi canlılar başta olmak üzere yaban hayatı içerisindeki bütün canlılar bu çalışmadan faydalanacak. Bu çalışmamız onların beslenmesine destek olmak ardına önemli bir katkıdır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza Şube Müdürümüz Alparslan Katırcı nezdinde teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze de bu konudaki hassasiyetleri dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan Bayburt Valiliği olarak benzer çalışmalara destek verme gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerini kaydetti. Vali Ali Hamza Pehlivan'a Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı ile müdürlük çalışanları eşlik etti.