Vali Pehlivan huzurevinde kalan yaşlılarla bayramlaştı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılara bayram ziyaretinde bulundu.

Merkezde kalanların bayramlarını tebrik eden Vali Pehlivan, yaşlılarla tek tek tokalaşarak hasbihalde bulundu.

İl Müftü Yardımcısı Zeki Kaya'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından ziyarete katılanlar ile huzur evi sakinleri tarafından dua edildi.

Vali Pehlivan burada yaşlılara karşı sevgi ve hürmetin, sadece belirli günlerde değil her gün gösterilmesi gerektiğini kaydetti. İnancımız ve kültürümüzün yaşlılara büyük önem verdiğine işaret eden Vali Pehlivan, “Allah ömür verir ise bizler de sizlerle aynı yaşlara geleceğiz. Onun için sizlerin kıymetini bilmek zorundayız. Çünkü siz saygıdeğer yaşlılarımızın duası, özverisi ve gelecek nesiller için ortaya koydukları emek çok değerli. Bugün sizlerle bir arada olmaktan şahsım ve arkadaşlarım adına gerçekten büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. Sizlerle bir araya gelmek, sizlerin dualarını almak bizler için çok kıymetli. Bizim dualarımız sizlerle inşallah sizlerin hayır duaları da bizlerle olur. Allah böylesine bayram günlerini hep birlikte, sağlık ve huzur içerisinde geçirmeyi hepimize nasip etsin. Hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, kurum yöneticileri ve diğer ilgililer eşlik etti.