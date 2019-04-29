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Vali Pehlivan, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın'ı ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın’ı ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın'ı ziyaret etti.


Vali Pehlivan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İl Genel Meclis Üyesi ve ardından meclis üyeleri arasında yapılan oylamada İl Genel Meclis Başkanı seçilen Süleyman Ağın'ı tebrik ederek görevinin hayırlı olmasını temenni etti.


Başkan Ağın ise Vali Pehlivan'a ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti.


Ziyarette ayrıca İl Özel İdaresi bünyesinde yürütülen hizmetler, çalışma ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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