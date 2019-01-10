Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi saha personeli ve vatandaşlarla biraraya geldi

Son günlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yoğun mesai içinde bulunan ekiplere özverili gayretleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Pehlivan, vatandaşlarımızın ulaşım güvenliğini sağlamak adına yapılan çalışmaların azami hassasiyet ve titizlikle devam ettirilmesini istedi.

Vali Pehlivan, “Yöneticisinden arazideki işçisine kadar hepimiz vatandaşlarımıza hizmet götürmek, onların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına ulaşımından kanalizasyonuna, içme suyundan yol yapımına, karla mücadeleye kadar birçok işi birlikte yürütüyoruz. Tüm saha personelimize çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar diliyorum. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Pehlivan İl Özel İdare çalışmalarına ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunmasının ardından tamir bakım atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti.

”Vatandaşlarla buluşma” toplantıları devam ediyor

Vatandaşlarımızın sorun, talep ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkân vermek ve çözüm üretmek amacıyla Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen ‘Halk Günü' toplantıları devam ediyor.

Her hafta Salı günü yapılan toplantılara katılan vatandaşların talepleri Vali Pehlivan tarafından birebir dinlenerek çözüm üretiliyor, ilgili kurumlara gerekli çalışma, iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için talimatlar veriliyor.